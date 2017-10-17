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Barzani'den 'Kerkük' açıklaması

IKBY Başkanı Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin sebebinin bazı siyasilerin 'tek taraflı' hareket etmesi olduğunu belirtti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin sebebinin bazı siyasilerin "tek taraflı" hareket etmesi olduğunu belirtti.

Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin "ani geri çekilişi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

IKBY Başkanı Barzani açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te yaşananların sebebi, Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir. Tek taraflı hareket etme durumu, Peşmergelerin topyekün geri çekilmesine sebep oldu. Bu geri çekilme de karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan önceki sınıra geri döndü."

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 16 Ekim 2016'da başlamıştı.

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