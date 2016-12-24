Barzani, "Al-Monitor"a verdiði özel mülakatta, PKK'nýn Sincar'daki varlýðýna da deðinerek, PKK'nýn Sincar'daki varlýðýnýn bölgede istikrarsýzlýða yol açtýðýný belirtti.

Terör örgütünün Sincar'daki varlýðýnýn bölge halkýnýn evlerine geri dönmesine engel teþkil ettiðini ifade eden Barzani, "Yeni bir çatýþmanýn yaþanmasýndan dolayý geri dönme konusunda tedirginler. Onlarýn kaygýlarýný çok iyi anlýyoruz ve bu yüzden PKK'nýn kesinlikle Sincar'ý terk etmesi gerektiðine inanýyoruz." ifadelerini kullandý.

Konuyla ilgili Baðdat ve Washington ile temas halinde olduklarýný aktaran Barzani, "Þu ana kadar yapýlan görüþmelerden herhangi bir somut sonuç çýkmadý. PKK'nýn geri çekilmesi hususunda da uygulamalý olarak herhangi bir adým atýlmadý. Asýl sorun PKK'nýn zihniyeti ve davranýþý. Oradaki Ezidi halký PKK'nýn kalmasýný istemiyor. Halk istikrar istiyor." dedi.

Baðdat ile yapýlan görüþmelerin devam ettiðini söyleyen Barzani, þunlarý söyledi:

"Geri çekilmeleri (PKK'nýn Sincar'dan çekilmesi) konusunda þu ana kadar herhangi bir somut adým atmadýlar ve Sincar Savunma Birlikleri'nin (PKK'nýn etkisindeki Sincar'daki silahlý grup) maaþlarýný kestiklerini söyleseler de þahsen ben bunu teyit edemiyorum. Kürdistan hükümeti olarak bizim de elimizde kartlar var ancak durumun bu seviyeye ulaþmasý kimsenin çýkarýna olmayacaktýr."

Barzani, "PKK'nýn Sincar'da kalma ýsrarýna devam etmesi durumunda askeri güce baþvurabileceðinizin imasýnda mý bulunuyorsunuz?” sorusuna ise "Evet" yanýtýný verdi.