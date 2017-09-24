Barzani'den referandum açıklaması

Barzani, Erbil'in Selahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda, yarın yapılacak "anayasaya aykırı" referandum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Halkın yarın sandık başına gitmesini isteyen Barzani, referandumun, IKBY halkının nasıl yaşamak istediğini belirleyecek ilk adım niteliğinde olduğunu ifade etti.

Referandumun uzun bir süreç olduğunu dile getiren Barzani, 26 Eylül sonrasına ilişkin şunları söyledi:

"Bağdat ile uzun sürecek ve yapıcı görüşmeler yapmaya hazırız. Referandum, sınırların çizilmesi ve emrivakinin dayatılması anlamına gelmiyor. Elbette Bağdat ile görüşmelerimiz başarısızlığa uğrayan ortaklık üzerinde olmayacaktır. Bu saatten sonra Bağdat ile yapacağımız görüşmeler daha çok nasıl iyi komşu kalabiliriz üzerinde olacaktır."

Barzani, "Acı felaketlerin bir daha yaşanmayacağı garantisini sadece bağımsızlığın verebileceği kanaatine vardık." dedi.

Uluslararası toplum ve Bağdat ile Irak'ın sorunlarının çözülmesi için birçok yolu denediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

"Bizi bu yola iten Bağdat'ın kendisidir. Geçen yıl Bağdat'ta yaptığımız ziyarette, 'ülkede gerçek bir ortaklığın kalmadığını, bunun başarısızlığa uğradığını' söyledik. İki iyi komşu olabiliriz dedik. Bunu çok iyi bir şekilde kabul ettiklerini söylediler. Daha sonra referandum kararı alınca bazı taraflar bunu bir sürpriz olarak kabul etti. Çaresiz kaldığımızdan dolayı, herkese 25 Eylül'de referanduma gideceğimizi, Irak ile ortaklığımızın bittiğini söylemiştik."

"Neden böyle bir karar aldıklarının" sorgulanmadığını ve doğrudan tehditler savrulduğunu savunan Barzani, "100 yıl içerisinde ortaya çıkan, Kürt halkının varlığının inkarından başka bir şey değildir. Demokratik bir şekilde Kürt halkının ne düşündüğünü öğrenmek neden suç olsun? Enfal kampanyası ve savaş uçakları Kürtleri bombalarken referandumdan mı bahsettik?" diye konuştu.

Barzani, konuşmasına şöyle devam etti:

"2005 yılında hazırlanan anayasa ile Iraklılara çok iyi bir ümit verip, sonunda ülkede bir anayasanın olduğunu düşündük. Bunun hazırlanmasında Kürtlerin çok önemli rolü vardı. O dönem Diyala, Anbar, Selahaddin ve Musul anayasaya ret oyu verdi. Çok uzun sürmedi, Bağdat'taki yetkililerin daha önceki Enfal katliamı yapanlarla aynı zihniyete sahip oldukları ortaya çıktı. Anayasa ihlal edildi, Peşmerge'nin bütçesi ve maaşı gönderilmedi. Ortaklık bitti. Bunun üzerine memur maaşlarının ödendiği bütçe kesildi. Bu şekilde nasıl yaşayacağız? Tehditler de başladı. Daha önce üzerinde karar verilen Irak, demokratik ve federal idi. Şimdi ise otokratik ve mezhepsel bir hükümet karşımızda."

Gazetecilerin, "Referandumun gerçekleştirilmesinden ötürü sınırların kapatılması halinde Erbil'in ne yapacağı" sorusuna Barzani, "Kapatılmaması temennisinde bulunuyoruz. Bunu görmek istemiyoruz çünkü kimsenin çıkarına olmayacaktır." yanıtını verdi.

"Bağdat'ın referandumdan sonra görüşmeleri reddetmesi durumunda nasıl davranılacağı" sorusu üzerine ise Barzani "Bir müddet bekleyeceğiz. Çocuk gibi davranmayacağız. Ne yapacağımızı biliyoruz. Eski duruma dönelim denilmesi halinde bizim yapacağımız başka şeyler olacaktır." diye konuştu.