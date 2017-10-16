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Barzani'nin Başdanışmanı: Bazı yetkililer Peşmerge'ye ihanet etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter´dan yaptığı paylaşımlarla savaşmayıp geri çekilen peşmergeleri eleştirdi.

  • DHA
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Tüm Peşmerge ve komutanlara yerlerinde kalıp savaşma çağrısı yapan Hawrami bu çatışmaların sorumlusunun Abadi hükümeti olduğunu ve bunun için ağır bir bedel ödeyeceklerini söyledi.
 
Iraklılara, "İran Devrim Muhafızları Ordusu birliklerine ve bazı yetkililerin ihanetlerine rağmen Kürt halkına Peşmergelerin kahramanca savunma yaptığının garantisini veriyoruz.
 
Bu komplolar başarısız olacak ve halkımızın iradesi galip gelecek" diye seslenen Hawrami´nin diğer paylaşımları ise şöyle:
 
"Haşdi Şabi birlikleri DEAŞ ile mücadele etmeleri için ABD'nin Irak´a ve Haşdi Şabi´ye verdiği ağır silahlar ve mühimmatları kullanıyor. Maalesef bazı IKBY yetkilileri Kürdistan´a ve Peşmerge güçlerine bulundukları önemli cepheleri terkedip, Kosrat Rasul´u yanlış bırakarak ihanet etmiştir."

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