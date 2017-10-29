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Barzani'nin istifa talebi kabul edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Barzani, parlamentoya 1 Kasım tarihinde yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi için mektup göndermişti. Barzani mektupta, "24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum" ifadelerine yer vermişti.

 

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