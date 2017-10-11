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Barzani'nin Kerkük'e operasyon hazırlığında olduğu ileri sürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

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Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıkamada, "Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz." denildi.
 
Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin düzenleyeceği operasyonun nasıl olacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
 
Öte yandan IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Havrami de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "olası herhangi bir saldırıdan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sorumlu olacağını" ifade etti.

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