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IKBY'den kritik iddia: Irak ordusu petrol boru hatlarına saldırıyor

IKBY, Türkiye sınırına yakın bir bölgede Irak ordusunun petrol boru hattına saldırdığını söylerken Bağdat ise bu iddiayı yalanladı.

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Kuzey Irak'ta Mesut Barzani, 25 Eylül referandumunun ardından uygulanan yaptırımlar karşısında adeta isyan ediyor.
 
IRAK PETROL BORU HATTINA SALDIRDI İDDİASI
 
Öyle ki; IKBY yetkilileri Irak ordusun Kürt petrol ihracatı yapılan boru hattının yakınlarına saldırmakla suçlarken, Irak ordu sözcüsü söz konusu çatışmanın Fish-Habur sınır bölgesinin 40 kilometre güneyinde yaşandığını kaydetti.
 
FISH-HABUR BÖLGESİNİN ÖNEMİ
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ham petrolünü taşıyan boru hattı, ihracat için petrolü Türk Akdeniz limanına taşıyan bir başka boru hattını beslemeden önce Fish-Habur'daki ölçüm istasyonuna bağlanıyor.

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