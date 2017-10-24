IKBY'den kritik iddia: Irak ordusu petrol boru hatlarına saldırıyor
IKBY, Türkiye sınırına yakın bir bölgede Irak ordusunun petrol boru hattına saldırdığını söylerken Bağdat ise bu iddiayı yalanladı.
Kuzey Irak'ta Mesut Barzani, 25 Eylül referandumunun ardından uygulanan yaptırımlar karşısında adeta isyan ediyor.
IRAK PETROL BORU HATTINA SALDIRDI İDDİASI
Öyle ki; IKBY yetkilileri Irak ordusun Kürt petrol ihracatı yapılan boru hattının yakınlarına saldırmakla suçlarken, Irak ordu sözcüsü söz konusu çatışmanın Fish-Habur sınır bölgesinin 40 kilometre güneyinde yaşandığını kaydetti.
FISH-HABUR BÖLGESİNİN ÖNEMİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ham petrolünü taşıyan boru hattı, ihracat için petrolü Türk Akdeniz limanına taşıyan bir başka boru hattını beslemeden önce Fish-Habur'daki ölçüm istasyonuna bağlanıyor.
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