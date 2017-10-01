Barzani’ye rüşvet az geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat’ın önerdiği rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İbadi, IKBY’deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY’nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, teklifte ‘Peşmerge, güvenlik görevlileri ve emekli polislerin maaşlarının dahil edilmediği’ kaydedildi.

PARİS’TE BULUŞACAKLAR

Öte yandan, Barzani ile İbadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifini kabul ederek Paris’te müzakere için masaya oturacağı iddia edildi. Bağdat basını Irak Başbakanı’nın Macron’a onay mesajı ilettiğini belirtirken, Barzani ise Fransız yazar Bernard Henry Levy aracılığıyla Fransa’ya teklife sıcak baktığını bildirdi.