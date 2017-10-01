Barzani’ye rüşvet az geldi
Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin “Petrol gelirleri kontrolümüze geçerse Erbil’deki memurların maaşlarını öderiz” teklifine Barzani’den yanıt geldi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat’ın önerdiği rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İbadi, IKBY’deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY’nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, teklifte ‘Peşmerge, güvenlik görevlileri ve emekli polislerin maaşlarının dahil edilmediği’ kaydedildi.
PARİS’TE BULUŞACAKLAR
Öte yandan, Barzani ile İbadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifini kabul ederek Paris’te müzakere için masaya oturacağı iddia edildi. Bağdat basını Irak Başbakanı’nın Macron’a onay mesajı ilettiğini belirtirken, Barzani ise Fransız yazar Bernard Henry Levy aracılığıyla Fransa’ya teklife sıcak baktığını bildirdi.
IRAK'TAN BM’YE ARACILIK RİCASI
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Birleşmiş Milletler’e (BM) Erbil ve Bağdat arasında müzakereleri başlatması için bir heyet göndermesi çağrısında bulundu. Ürdün’de basın mensuplarına konuşan Allavi, uluslararası toplumdan gerginliğin düşürülmesi için aracı olmasını isteyerek “Umarım durum sakinleşir ve gerçek bir diyaloga başlarız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.