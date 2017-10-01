Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Barzani’ye rüşvet az geldi

Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin “Petrol gelirleri kontrolümüze geçerse Erbil’deki memurların maaşlarını öderiz” teklifine Barzani’den yanıt geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat’ın önerdiği rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İbadi, IKBY’deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY’nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, teklifte ‘Peşmerge, güvenlik görevlileri ve emekli polislerin maaşlarının dahil edilmediği’ kaydedildi.  

PARİS’TE BULUŞACAKLAR

Öte yandan, Barzani ile İbadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifini kabul ederek Paris’te müzakere için masaya oturacağı iddia edildi. Bağdat basını Irak Başbakanı’nın Macron’a onay mesajı ilettiğini belirtirken, Barzani ise Fransız yazar Bernard Henry Levy aracılığıyla Fransa’ya teklife sıcak baktığını bildirdi. 

IRAK'TAN BM’YE ARACILIK RİCASI 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Birleşmiş Milletler’e (BM) Erbil ve Bağdat arasında müzakereleri başlatması için bir heyet göndermesi çağrısında bulundu. Ürdün’de  basın mensuplarına konuşan Allavi, uluslararası toplumdan gerginliğin düşürülmesi için aracı olmasını isteyerek “Umarım durum sakinleşir ve gerçek bir diyaloga başlarız” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA