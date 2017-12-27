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Başbakan Yıldırım açıkladı: Türkiye'yi ziyaret edecek

Başbakan Yıldırım, 'Suudi Arabistan ve Türkiye, kalıcı barış için iki kilit ülkedir. Bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'daki ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Görüşmelerinde bölgesel konular üzerinde durulduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle ikili ticaretimizin daha da geliştirilmesi, savunma sanayinde müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldık. Şunu söyleyebilirim, yüzde 90 düzeyinde konulara bakışımız, çözüm yolları bakımından bir ortak bakış açımız var."

"Küresel barış için zaruridir"

Başbakan Yıldırım: "Suudi Arabistan-Türkiye, bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir. Dolayısıyla bu iki ülkenin her konuda müşterek çalışması hem Türkiye bakımından hem Suudi Arabistan bakımından değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir."

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