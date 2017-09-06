Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Senegal'de Başbakan Dionne, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Sall'a sundu

Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Boune Abdalah Dionne'nin Cumhurbaşkanı Macky Sall'a hükümetin istifasını sunduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni bir hükümetin kurulacağı belirtildi.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Dionne'ya hükümet kurma görevi yeniden verilecek.

Cumhurbaşkanı Sall'ın seçildiği 2012 yılından bu yana üçüncü Başbakan olan Dionne, 2014 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyordu. Ülkede 30 Temmuz'da yapılan meclis seçimlerinde Sall'ın başında olduğu ittifak, 160 sandalyeden 125'ini kazanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BM'den Türkiye'nin Arakan teklifine destek

BM'den Türkiye'nin Arakan teklifine destek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA