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Başbakan Pokemon GO oynarken yakalandı

Norveç meclisinde Pokémon GO bir gelenek haline gelmeye başladı.

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Geçtiğimiz Perşembe günü Norveç Başbakanı Erna Solberg parlamentoda Pokémon GO oynarken görüntülendi. Oyunun büyük bir hayranı olan Solberg, konuyla ilgili kendisine atılan tweete ise oldukça güldüğünü ifade etti.

Aslında bu Erna Solberg‘in ilk Pokémon macerası değil. Önceden de Slovakya’da resmi bir ziyarette bulunduğu anda mola verip Pokémon avına çıkan başbakan, oyunu oynarken hareket edebilmenin oldukça hoşuna gittiğini ifade etmişti.

Tabi bu durum Norveç parlamentosu için bir ilk değil. Daha önce de Norveç Liberal Parti‘nin sözcüsü Trine Skei Grande‘de de Pokémon Go oynarken görüntülenmişti.

Oyuna kendini fazlasıyla kaptırması eleştirilince buna son veren politikacı, başbakanına ise destek çıktı. Grande “Kadınlar aynı anda iki işi birden yapabilir” diyerek Erna Solberg‘e Twitter üzerinden mention gönderdi.

Kaynak: ONTRAVA

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