Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan çok sert tepki: Siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ Şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyaseti, ahlak ve dürüstlük ile hep güçlendi;bundan sonra da ahlak ve dürüstlük ile güçlenmeye devam edecektir. Siyasetçileri milletin gönlünde ve seçim sandığında var eden de güçlü kılan da sahip oldukları ahlak ve dürüstlüktür.Geçmişte HDP’nin başarısı için dua/destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı.15 Milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu,siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir;açık bir siyasi mühendisliktir."

Bozdağ, "Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon; geçmişte Güneş Motel de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına geliyor mu?/gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir." ifadesini kullandı.

24 Haziran 2018'de yapılacak seçime girip giremeyeceği tartışılan İYİ Parti B planını devreye soktu. CHP'li 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılacak. Bu hamleyle İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçime girmesi sağlandı.