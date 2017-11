Başbakan Yıldırım ABD'de kanaat önderleriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Washington'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Büyükelçiliği Rezidansında düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren yemekli toplantıya Amerikalı emekli diplomatlar ve düşünce kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türk-Amerikan ilişkilerinin değerlendirildiği toplantıda Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Başbakan'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras eşlik etti.

Yemekli toplantıya katılanlar arasında, Atlantic Council Irak Görev Gücü Üyesi, Emekli General Michael D. Barbero, Atlantic Council Başkanı Howard Beasey, Hariri Vakfı Başkanı Rafik Bizri, Brookings Institution Kıdemli Uzmanı Colin Bradford, National Democracy Institute Başkan Yardımcısı Shari Bryan, Heritage Foundation Başkan Yardımcısı James Jay Carafano, Lexington Institute Başkanı Mac Carey, Middle East Institute Başkanı Wendy Chamberlin, Heritage Foundation Dış Politika Direktörü Luke Coffey, American Council on Renewable Energy Başkan Yardımcısı Todd Foley, Atlantic Council Yönetim Kurulu Üyesi Boyden Gray, ABD Dışişleri eski Müsteşar Yardımcısı Muavini Douglas Hengel, Atlantic Council Rafik Hariri Merkezi Başkanı Frederic C. Hof, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard, Eurasia Center Kurucu Başkanı Gerard Joseph Janco, WINEP Kıdemli Uzmanı James Jeffrey, Gryphon Partners Kurucu Başkanı, CSIS Yönetim Kurulu Üyesi Zalmay Khalilzad, National Strategic Studies (INSS) Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Denise Natali, Princeton University Yakın Doğu Çalışmaları Öğretim Üyesi Michael Reynolds, Global Policy Institute Başkanı Paolo von Schirach, Refugees International Başkanı Eric Schwartz, Sloane ‎International Institute for Strategic Studies Direktörü Leigh Morris, ABD Dışişleri eski Müsteşar Yardımcısı Muavini, Brookings Institute Kıdemli Uzmanı Amanda Sloat, Halifax International Security Forum Başkanı Peter Van Praagh, German Marshall Fund Kıdemli Uzmanı, APCO Worldwide Başkan Yardımcısı, Joshua Walker, Emekli Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi, TM Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Eşbaşkanı Ed Whitfield, Albright Stonebridge Başkan Yardımcısı Fariba Yassaee, SETA Vakfı Genel Koodinatörü Burhanettin Duran, Turkish Heritage Organizasyonu Başkanı Ali Çınar yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Başbakan Yıldırım'ın Washington ziyaretinde ABD makamlarının aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştiği ziyarette yaşanan güvenlik sıkıntılarının tekrar etmemesi için ABD istihbaratı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başbakan Yıldırım'ın konakladığı otelde, ziyaret edip toplantı yaptığı mekanlarda ve çevrelerinde kontrol noktaları oluşturuldu, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Başbakan Yıldırım'ın heyetindeki tüm araçlara ABD Özel Güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiği Rezidansının yanındaki meydanda barikatlar kuruldu. Atlı polisler ve özel eğitimli köpekler eşliğinde yetkililer güvenliği sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ziyareti sırasında aynı meydanda PKK yanlısı protestocular, Cumhurbaşkanı heyetine ve karşılamaya gelen Türk toplumuna fiili saldırıda bulunmuşlardı.

ABD güvenlik görevlileri, rezidansın yanındaki parkta yeterli güvenlik almamış, gerekçe olarak ise meydanın "halka açık" olduğunu ve herkesin "gösteri hakları" olduğunu savunmuşlardı.

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri sonrasında ise herhangi bir olay yaşanmadı.