Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Başbakan Yıldırım ABD'de sabah yürüyüşü yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da anıtlar ve heykeller bölgesinde sabah yürüyüşü yaptı.

Haberin
galerisi
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği Washington sokaklarında yürüdü.

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren Yıldırım, beraberindeki heyetle sabah yürüyüşü yaptı.

Spor kıyafetleriyle kentin ünlü mekanlarında yürüyen Yıldırım, konakladığı St. Regis Oteli'nden önce Thomas Jefferson Anıtı'na gitti. Yıldırım, daha sonra Kore Anıtı ve Martin Luther King Anıtı'nı ziyaret etti. 

 

 

 

Şehrin en önemli sembollerinden olan ve ülkenin kurucusu George Washington anısına yaptırılan Washington Anıtı'nı da ziyaret eden Yıldırım, yürüyüş sırasında karşılaştığı çocuklarla sohbet etti.

Anıtlar ve heykeller bölgesinde soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Yıldırım, yol üzerindeki bir banka oturarak fotoğraf çektirdi.

Yıldırım daha sonra mola verdiği bir kafede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Kumun altında kalan Rus köyü

Kumun altında kalan Rus köyü

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA