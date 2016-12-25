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Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Soçi'den havalandıktan sonra düşen Rus uçağı ile ilgili olarak, Rus Başbakan Dimitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

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  • İSTANBUL (İHA)
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  Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine Rus mevkidaşı Dimitri Medvedev'e bir taziye mesajı gönderdi. Başbakan Yıldırım, Medvedev'e hayatını kaybedenler için hükümetin taziye ve dayanışma mesajını iletti.

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