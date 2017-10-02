Başbakan Yıldırım'dan taziye telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini iletti.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini telefonla aradı.
Yıldırım, ailelere taziyelerini ileterek, olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için süreci yakından takip edeceklerini söyledi.
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