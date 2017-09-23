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Başkan Trump: Eğer bir oyuncu milli marşımızı protesto ederse o o... çocuğunu kovun

ABD Başkanı Trump Amerikan Futbolu Ligi (NFL) de ABD Milli Marşı okunurken protesto düzenleyen oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Cuma akşamı Alabama'da konuşan ABD Başkanı Trump, ABD Milli Marşı okunurken protesto düzenleyen Amerikan Futbol Ligi oyuncularını hedef aldı.
 
Başkan Trump konuşması sırasında, "Eğer bir oyuncu milli marşımızı protesto ederse o o... çocuğunu kovun" ifadelerine yer verdi.
 

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