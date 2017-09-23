Başkan Trump: Eğer bir oyuncu milli marşımızı protesto ederse o o... çocuğunu kovun
ABD Başkanı Trump Amerikan Futbolu Ligi (NFL) de ABD Milli Marşı okunurken protesto düzenleyen oyuncuları sert bir dille eleştirdi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Cuma akşamı Alabama'da konuşan ABD Başkanı Trump, ABD Milli Marşı okunurken protesto düzenleyen Amerikan Futbol Ligi oyuncularını hedef aldı.
Başkan Trump konuşması sırasında, "Eğer bir oyuncu milli marşımızı protesto ederse o o... çocuğunu kovun" ifadelerine yer verdi.
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