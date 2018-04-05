Başkanlık seçimlerine dış müdahale olup olmadığını araştıran özel yetkili savcı Mueller, Rus oligarkları sorguladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya dış müdahale olup olmadığını araştıran ekibin başında yer alan özel yetkili savcı Robert Mueller, BAE bağlantılı iş adamı George Nader'i sorgulayarak derinleştirdiği soruşturmada daha da derine inerek Rus oligarklara birtakım sorular yöneltti.
- star.com.tr
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Donald Trump'ın seçim kampanyasına müdahil olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı yürüyen özel yetkili savcu Robert Mueller incelemelerini derinleştirmeye devam ediyor.
Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Donald Trump'la görüşerek siyasi nüfuz satın aldığı iddia edilen iş adamı George Nader'i sorgulayan savcı Mueller, bu kez sorularını Rus oligarklara yöneltti.
Özel yetkili savcı Mueller'in ekibi, ABD'ye seyahat eden ve uçağı New York'taki bir havalimanına iniş yapan Rus oligarklardan birinin elektronik cihazlarında ve özel jetinde incelemelerde bulundu.
Bunun gibi en az iki Rus oligarkın daha soruşturma kapsamına alındığını belirten ABD merkezli CNN kanalının kaynakları, bu soruşturmaların merkezinde "Varlıklı Rusya vatandaşlarınca Donald Trump'ın seçim kampanyasına doğrudan ya da dolaylı olarak yasa dışı yollardan para akışı sağlandı mı?" sorusunun yer aldığını belirtiyor.
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