Basra’daki olaylı gösterilerde 3 kişi öldü
Irak’ın Basra kentinde dün akşam meydana gelen olaylı protesto gösterilerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, kentte dün geceden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- İHA
Irak Sağlık Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, dün akşam Basra kentindeki protesto gösterileri ve şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48’i sivil olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını duyurdu.
Öte yandan Basra Operasyon Komutanlığı, kentte dün gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sabah kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca Basra Havalimanı Müdürü, Irak basınında yer alan havalimanına 4 Katyuşa roketatarıyla saldırı düzenlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Basra’da iki aydır devam eden, kamu hizmetleri yetersizliği işsizlik ve yolsuzluk protesto gösterilerinde bu ay içerisinde 12 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı.
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