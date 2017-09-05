Başsavcı Jeff Sessions, Trump'ın göçmenleri koruyan yasayı iptal ettiğini duyurdu
Başsavcı Jeff Sessions Başkan Donald Trump’ın Amerika’ya çocukken yasadışı olarak getirilen kişileri sınırdışı edilmekten koruyan bir programı sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, çocuk yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen göçmenlere yasal statü sağlayan DACA programını iptal etti.
ABD eski başkanı Obama tarafından 2012’de başkanlık emriyle yürürlüğe konulan DACA programı kapsamında 750 bin mülteci çocuk geçici olarak korunma hakkı elde etmişti.
DACA’dan yararlanabilmek için 2007’den bu yana ABD’de yaşamış olmak, okula yazılı veya diploma almış olmak ve sabıka kaydının temiz olması gerekiyor.
DACA, çalışma hakkı ve sürücü ehliyeti almanın yanı sıra eğitim bursuna başvurabilmeyi de sağlıyor.
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