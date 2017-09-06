Başsavcılık, eski devlet başkanları Silva ve Rousseff ile beş eski bakanı suç örgütü kurmakla suçladı

Başsavcı Janot, suç duyurusunda, eski devlet başkanları Silva ve Rousseff ile beş eski bakanın, aralarında devlet petrol şirketi Petrobras, Ulusal Kalkınma Bankası ve Planlama Bakanlığının da bulunduğu kamu kurumları aracılığıyla rüşvet topladıklarını savundu.

Başsavcının suçladığı kişilerin tamamı İşçi Partisi mensubu. Bu kişilerin 480 milyon dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor.

İşçi Partisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Janot'un kanıt sunma dan suçlamada bulunduğu belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, temmuz ayında "pasif rüşvet ve kara para aklama" suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve sonrasında emeklilik fonları da dahil bütün mal varlıkları dondurulmuştu. Karar itiraz eden Silva, suçlu olduğunu gösteren tek bir kanıt varsa cezaevine kendi rızasıyla gideceğini belirterek suçlamaları siyasi olarak nitelendirmişti.