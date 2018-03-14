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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılacak

Sierra Leone'de halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için 27 Mart'ta sandık başına gidecek.

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Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk, 27 Mart'ta sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 43,3 oy alan asker kökenli aday Julius Maada Bio ile yüzde 42,7 oy alan eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara, ikinci turda yarışacak.

Ülkenin anayasasına göre, bir adayın ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az yüzde 55 oya ulaşması gerekiyor. Herhangi bir adayın yüzde 55'i geçememesi durumunda ikinci tur seçim yapılıyor.

Sierra Leone Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Mohammed N'fah-Alie Conteh, cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turundan sonra yaptığı açıklamada, sandıklardan Bio'ya 1 milyon 97 bin 482, Kamara'ya ise 1 milyon 82 bin 748 oy çıktığını açıklamıştı.

Ülkede 7 Mart'taki ilk turda 16 aday yarışmıştı.

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