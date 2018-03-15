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Batı Avustralya'nın Port Hedland kasabası yakınında helikopter düştü

Batı Avustralya'nın Port Hedland kasabası yakınında okyanusa düşen helikopterde bulunan yolcu kurtarıldı, pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

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Avustralya Denizcilik Güvenliği Kurumu (AMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde biri pilot iki kişinin bulunduğu EC-135 model helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle Batı Avustralya'nın Port Hedland kasabası yakınında okyanusa düştü.

Gece yarısı yaşanan olayı bölgede bulunan bir gemi kaptanının gördüğünü ve yetkilileri uyardığını belirten AMSA sözcüsü Lauren Smit, helikopterde bulunan yolcunun hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kimliği açıklanmayan yolcunun Port Hedland Hastanesinde tedavi altına alındığını duyuran Smit, kayıp pilotu arama çalışmalarının ise 7 uçak ve 4'ü römorkör olmak üzere 7 tekne ile devam ettiğini bildirdi.

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