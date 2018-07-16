Batı medyasından 15 Temmuz selamı

15 Temmuz 2016'da hain darbe girşimi sırasında kirli propaganda ve manipülatif haberleriyle darbecilere destek çıkan Batı medyası, iki yıl sonra çark etmeye başladı. Bir çok kuruluş, hain terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2 yıl önceki darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz'un Türk halkının direnişiyle nasıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dönüştüğüne geniş yer verdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, "15 Temmuz gecesi Türkiye, olağanüstü gelişmelere tanıklık etti. Sürece yön veren olaylar bazı kritik noktalarda gerçekleşti" derken, Arap ve İslam dünyası ise Türk milletinin vatan aşkına övgüler dizdi.

EN KRİTİK MERKEZ

Genelkurmay Başkanlığı'nın 15 Temmuz gecesinin en kritik merkezlerinden biri olduğunu belirten BBC, Akıncı Üssü, MİT Müsteşarlığı gibi kritik noktalardaki gelişmelerine de yer verdi. Haberde, TBMM'ye gerçekleştirilen hain hava saldırısıysa milletvekillerinin anlatımlarıyla aktarıldı. BBC, darbecilerin TRT'de yayına el koymasıyla ilgili ise TRT'deki darbe bildirisini okuması planlanan eski Yarbay Ümit Gençer'in savcılık ifadesinden, "Baktım halk büyüyor, ben de orada teslim oldum" sözlerine yer verdi.

KALLEŞ PLAN

15 Temmuz Köprüsü'nde akıllardan gitmeyen o tarihi anları paylaşarak Kuleli Askeri Lisesi'nden köprüye götürülen Er H.Y'nin "Ahmet Binbaşı askere 'Halkın üzerine doğru ateş edin' talimatı verdi. Asker önce bu talimata uymak istemedi. Ahmet Binbaşı elindeki tüfeği askere doğrultarak, 'Yoksa sizi vururum' diye tehdit edince asker de halka ateş etmeye başladı" ifadesini paylaştı. Marmaris'te tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kalleşçe bir operasyonla gözaltına alma planının nasıl suya düştüğünü anlatan BBC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sokağa çıkma çağrısının bütün yurt çapında milyonlarca insan tarafından nasıl karşılık bulduğunu ve böylece tüm ülkede bir demokrasi şöleninin yaşandığını bildirdi. Afrika'dan Asya'ya dünyanın farklı coğrafyalarındaki medya kuruluşlurı da 15 Temmuz ile ilgili haberlerinde 15 Temmuz'un bir demokrasi zaferi olduğuna vurgu yaptı.

ABD'DEN 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI

de yaptığı yazılı açıklamada "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır" dedi.

(Sabah)