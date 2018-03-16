Batı Şeria'da iki İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınlarında işçilerin geçişini temin eden askeri güce araçla yapılan terör saldırısında iki İsrail askeri öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayda ölü ve yaralılara ilişkin fazla ayrıntıya yer verilmezken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinlinin gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan görgü şahitlerinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, eylemi düzenlediği iddia edilen Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Bartaa köyünde bulunan evini kuşattığını aktardı.

Eylemi düzenlediği ileri sürülen Filistinlinin 26 yaşında olduğu ve İsrail cezaevlerinde 17 ay hapis cezası yattıktan bir yıl sonra serbest kaldığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin'de meydana gelen kazada "iki İsraillinin" öldüğünü belirterek, olayın "terör" eylemi olup olmadığına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti.

Öte yandan İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, ölenlerin İsrail askerleri olduğunu belirtirken, Yediot Ahronot gazetesi birinin asker olduğunu ifade ederek, söz konusu olayın Filistinli sürücünün "saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, olayın Filistinli vatandaşa ait araçla İsrail ordusuna ait askeri aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtmişti.