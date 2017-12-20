Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Batı Şeria’da İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşlere, İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti.

  • AA
  • 16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistinli çok sayıda kişi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin kararını protesto etmek ve Kudüs'e destek amacıyla yürüyüşler düzenledi.
 
İsrail askerleri, bu yürüyüşlere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
 
Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına, Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.
 
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinde, Kudüs ile Ramallah arasındaki askeri kontrol noktası olan Kalendiya’da ve El-Halil şehrinin farklı noktalarında da benzer müdahaleler yaşandı.
 
Filistin Kızılayı, Kalendiya'da bir kişinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
 
Öte yandan Kudüs'te de akşam saatlerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA