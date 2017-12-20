Batı Şeria’da İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti
İşgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşlere, İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti.
- AA
Filistinli çok sayıda kişi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin kararını protesto etmek ve Kudüs'e destek amacıyla yürüyüşler düzenledi.
İsrail askerleri, bu yürüyüşlere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına, Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinde, Kudüs ile Ramallah arasındaki askeri kontrol noktası olan Kalendiya’da ve El-Halil şehrinin farklı noktalarında da benzer müdahaleler yaşandı.
Filistin Kızılayı, Kalendiya'da bir kişinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
Öte yandan Kudüs'te de akşam saatlerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
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