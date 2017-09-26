Batı Şeria'da İsrail yerleşim yerine silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü

<p> İsrail sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerinde meydana gelen olayda silahlı saldırgan 3 kişiyi ağır yaraladı. Yerel basının geçtiğine göre, ağır yaralanan 3 kişi yaşamını yitirdi.</p> <p>
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