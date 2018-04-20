Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ırkçı saldırı düzenledi
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentine bağlı Burka köyünde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdiği, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi.
- AA
Burka Köy Meclisi Başkanı Adnan Berekat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde köye baskın düzenleyerek, 50'ye yakın aracın lastiğini patlattıklarını söyledi.
Yahudi yerleşimcilerin köydeki duvarlara ve araçlara ölüm tehditleri içeren İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Berekat, köyün birçok kez yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" adlı radikal örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.
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