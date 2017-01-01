Batılı liderlerden sözde kalan tepki

Türkiye’nin sınırında başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı harekâta destek vermeyen ve Ankara’nın teröre yönelik tavizsiz operasyonlarını her fırsatta eleştiren Batılı liderler, yılın ilk saati İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da gerçekleştirilen saldırıdan sonra sözde kınama ve ‘birlik’ mesajları gönderme yarışına girdiler. Şu sıralar Bab’da yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nı durdurmak isteyen uluslararası koalisyonun lideri konumundaki ABD’nin Başkanı Barack Obama tatil için bulunduğu Hawaii’den ‘Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda ekibime talimat verdim’ mesajı gönderirken, Türkiye’nin müttefiki NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından “2017, İstanbul’da trajik başlangıç” şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi.

AB’DEN MESAJLAR

Vize muafiyeti ve müzakerelerin devamına karşılık teröre karşı mücadelenin yumuşaması ile OHAL durumunun kaldırılmasını sürekli talep eden Avrupa Birliği’nin (AB) yetkilileri de Türkiye’ye taziye mesajları gönderdi. Terör yandaşlarına sergi açma fırsatı bile sunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, “Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye’yle” mesajını paylaşırken, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, “Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye’yle.” dedi. Teröre karşı en kapsamlı harekâtı düzenleyen Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin durdurulmasını isteyen ve uyguladıkları silah ambargosunu Yeşiller Partisi’ndeki PKK’ya yakın isim Berivan Aslan üzerinden duyuran Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.