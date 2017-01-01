Batılı liderlerden sözde kalan tepki
DEAŞ ve PKK’ya karşı terörle mücadelede Türkiye’ye ne askeri ne de siyasi destek vermeyen Batı ülkeleri ile koalisyon dahil kurumların liderleri Reina saldırısından sonra yine sözde kalan mesajlarla geçiştirdiler.
Türkiye’nin sınırında başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü başarılı harekâta destek vermeyen ve Ankara’nın teröre yönelik tavizsiz operasyonlarını her fırsatta eleştiren Batılı liderler, yılın ilk saati İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da gerçekleştirilen saldırıdan sonra sözde kınama ve ‘birlik’ mesajları gönderme yarışına girdiler. Şu sıralar Bab’da yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nı durdurmak isteyen uluslararası koalisyonun lideri konumundaki ABD’nin Başkanı Barack Obama tatil için bulunduğu Hawaii’den ‘Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda ekibime talimat verdim’ mesajı gönderirken, Türkiye’nin müttefiki NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından “2017, İstanbul’da trajik başlangıç” şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi.
AB’DEN MESAJLAR
Vize muafiyeti ve müzakerelerin devamına karşılık teröre karşı mücadelenin yumuşaması ile OHAL durumunun kaldırılmasını sürekli talep eden Avrupa Birliği’nin (AB) yetkilileri de Türkiye’ye taziye mesajları gönderdi. Terör yandaşlarına sergi açma fırsatı bile sunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, “Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye’yle” mesajını paylaşırken, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, “Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye’yle.” dedi. Teröre karşı en kapsamlı harekâtı düzenleyen Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin durdurulmasını isteyen ve uyguladıkları silah ambargosunu Yeşiller Partisi’ndeki PKK’ya yakın isim Berivan Aslan üzerinden duyuran Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
ALMAN SİYASİLERDEN ‘BİR DAHA’ VURGUSU
Alman siyasilerin de mesajlarında ‘bir kez daha’ vurgusu dikkat çekti: Başbakan Merkel mesajında, saldırıyı kınayarak “Teröristler bir kez daha ülkenizde saldırıda bulundu. İstanbul’da, yeni yılı birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlığı hiçe sayan sinsi bir saldırı düzenlediler. Bu saldırıyı kınıyor ve size taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’un bir kez daha “korkunç kanlı bir olayın kurbanı” olduğunu belirterek “Boğaziçi’nden yılbaşı gecesi gelen haberlerle sarsıldım” ifadesine yer verdi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da yazılı açıklama yapanlardandı. Hollanda, “Fransa, bu olay karşısında Türkiye’yle dayanışma içindedir ve müttefikleriyle bu belaya karşı mücadelesini acımasızca sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
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