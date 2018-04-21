Batş'ın annesi Fatıma: İsrail, oğlumu elektrik enerjisi alanındaki bilgisi nedeniyle öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yetkililerin de katıldığı merasimde AA muhabirine açıklamada bulunan Batş, "İsrail, oğlumu elektrik enerjisi alanındaki bilgisi nedeniyle öldürdü. Oğlum, enerji alanında büyük bir ilim adamıydı, araştırmaları ve buluşları vardı." dedi.

Fatıma Abdulkerim el-Batş, Malezya makamlarından oğlunu öldürenleri yakalayıp adalete teslim etmesini de istedi.

Suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu savunan baba Muhammed Batş ise oğlunun önemli araştırmaları olduğunu ve Malezya Hükümeti'nin verdiği Yayasan Khazanah 2016 bursunu kazanan ilk Arap olduğunu kaydetti.

Batş, oğlunun cenazesinin Gazze'ye nakil işlemlerinin devam ettiğini de belirtti.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan 35 yaşındaki Fadi el-Batş, evinden sabah namazı için camiye gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

- Fadi el-Batş kimdir?

Malezya'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Fadi el-Batş, 2009'da Gazze İslam Üniversitesinde elektrik mühendisliği alanında yaptığı lisansın ardından yüksek lisansını da tamamladı.

Malezya'daki üniversiteden doktora başvurusu kabul edilen Batş, alanında birçok başarıya imza atmasının ardından Malezya'da "Yayasan Khazanah 2016" devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak, elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Fadi el-Batş, elektronik teknolojisine dayanan bir cihazın tasarlanmasında başarı elde etti. Elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan bu cihazla, ağda yüzde 18'lik bir kapasite artırımı sağlandı.

Söz konusu enerji nakline dair yapılan araştırmanın uygulanması birçok yararlar sağlarken, bunlardan en önemlisi ise elektriğin tüketiciye ulaşırken hatlar üzerinde gerçekleşen kayıpları en az indirme imkanıyla birlikte ağın yeterlilik kapasitesini artırması oldu.

Batş'ın dünyanın değişik ülkelerindeki dergilerde yayımlanan 18 bilimsel makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan'da "SASG-2014" adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Fadi el-Batş'ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.