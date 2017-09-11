BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı
İngiliz televizyon kanalı BBC sunucusu Tom Donkin, canlı yayında bir haber programı başlamak üzereyken bakması gereken kamerayı bulamayınca panikleyip stüdyoda koşuşmaya başladı.
20 saniye sonra doğru kamerayı bulmayı başaran Donkin sakinleşti ve programı sunmaya başladı. Sunucunun şaşkınlık anlarının yansıdığı görüntüler sosyal ağlarda ilgiyle izlendi.
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