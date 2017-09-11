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BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı

İngiliz televizyon kanalı BBC sunucusu Tom Donkin, canlı yayında bir haber programı başlamak üzereyken bakması gereken kamerayı bulamayınca panikleyip stüdyoda koşuşmaya başladı.

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20 saniye sonra doğru kamerayı bulmayı başaran Donkin sakinleşti ve programı sunmaya başladı. Sunucunun şaşkınlık anlarının yansıdığı görüntüler sosyal ağlarda ilgiyle izlendi.
 

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