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Belçika AB zirvelerini takip eden gazetecilerden ücret alacak

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika, birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden Belçika'daki gazetecilerden 'güvenlik kontrolü' gerekçesiyle para alacak.

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AB Konseyi internet sayfasının basın bölümünde yer alan bilgilere göre, Belçika'da görev yapan tüm gazeteciler, AB Liderler Zirvelerini takip etmek için geçecekleri güvenlik kontrolü için 50 avro ödeme yapacak, ödemeye ilişkin faturalar işverenlere postalanacak.

Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olurken, Belçika dışından toplantıları takip eden gazetecilerden ücret talep edilmeyecek.

AB Konseyi, yeni düzenlemenin Belçika'da tüm güvenlik kontrollerinin maliyetinin işveren tarafından karşılanmasını öngören 1 Haziran 2018 tarihli karar nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

Başkent Brüksel'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

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