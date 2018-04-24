Sırbistan'ı ziyaret eden Belçika Başbakanı Michel: Belçika, Batı Balkanlar'da bölgesel iş birliğinin sağlanmasında aktif rol oynamakta kararlı

Michel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, mevkidaşı Ana Brnabic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Michel, Avrupa Birliği (AB) için Sırbistan ve Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğinin stratejik öncelik olduğunu belirterek, "Belçika, Batı Balkanlar'da bölgesel iş birliğinin sağlanmasında aktif rol oynamakta kararlı." diye konuştu.

Batı Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Michel, Sırp mevkidaşı Brnabic'in iki ülkenin ticaret odaları, firma ve iş adamları arasında daha çok toplantı düzenlenmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabic de görüşmede bölgesel iş birliği üzerinde durduklarını aktararak, Sırbistan'ın, AB üyelik müzakerelerinde 23 no'lu "Yargı ve Temel Haklar" ve 24 no'lu "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı fasılların açılmasında Belçika'dan teknik yardım alacağını belirtti.

Belçika ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkileri "mütevazı" olarak değerlendiren Brnabic, "Belçika'dan Sırbistan'a gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2018 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93'lük artış oldu." dedi.

Michel, Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da kabul edildi.