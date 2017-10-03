Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı partisinin bakanı Jambon: Uzun vadede hedefimiz Flamanya'nın bağımsızlığı

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Belçika devlet televizyonu RTBF'de, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Uzun vadede hedefimiz Flamanya'nın bağımsızlığı"

Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinin bakanı Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu hakkında da "Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya'daki durumu iyi anlıyorum." ifadesini kullandı.

Katalonya Özerk Hükümetinin İspanya ile acilen diyalog başlatması gerektiğini söyleyen Jambon, Avrupa Birliği'nin (AB) bu kapsamda arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti.

Karar alma süreçlerinde referandum yolunu çok fazla desteklemediklerini ifade eden Jambon, partisinin Belçika'da referandum yapılmasını hiçbir zaman talep etmediğini kaydetti.

Öte yandan Jambon, "Şu anda gündemde olmasa da partimizin uzun vade hedefinde Flamanya'nın bağımsızlığı var." dedi.

Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken, halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.