Belçika İçişleri Bakanı Jambon: Türkiye DEAŞ ile mücadelede önemli bir müttefik

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Belçika devlet televizyonu RTBF'de, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'de ciddi baskı altında olduğunu ifade eden Jambon, yabancı teröristlere ilişkin iki ihtimalin bulunduğunu söyledi.

Jambon, "DEAŞ teröristleri ya sonuna kadar savaş yerinde kalacak ya da geldikleri ülkelere geri dönerek oralarda saldırı düzenleyecek." diye konuştu.

Bu ihtimal karşısında teyakkuzda olduklarını belirten Jambon, "Teröristlerin Avrupa'ya dönüp saldırı düzenlemesinden endişe duyuyoruz." dedi.

"Türkiye DEAŞ ile mücadelede önemli bir müttefik"

Jambon, Avrupa'ya dönen yabancı savaşçıları İnterpol ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) vasıtasıyla tespit etme imkanına sahip olduklarını, bunun yanı sıra tüm ülkelerdeki güvenlik güçleriyle irtibat halinde olacaklarını ifade etti.

Bu çerçevede Türkiye'nin önemli katkılarını göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Jambon, "Türkiye'yi eleştirebiliriz ancak Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve önemli bir rol oynadığını unutmamamız gerekir. Türkiye'de DEAŞ'a bağlı birçok yabancı terörist yakalanıyor ve hapsediliyor." diye konuştu.