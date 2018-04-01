Belçika Prensi'nin maaşına 46 bin euro kesinti uygulandı

Başbakan Charles Michel'in talebiyle gündeme gelen kesinti kararı, federal parlamentoda yapılan oylamayla alındı.

Başbakan Michel daha önce Prens Laurent'i Dışişleri Bakanlığı'nın onayını almadan, herhangi bir diplomatik etkinliğe katılmaması için uyarmıştı. Ancak Prens bu uyarı karşın, Çin Büyükelçiliği'ndeik davete, donanma üniformasıyla katıldı ve davetteki bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Prens kendisini nasıl savundu?

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi olan Prens Laurent, parlamentodaki oylamadan önce yazdığı uzun ve duygusal mektupta, bir kraliyet ailesi üyesi olarak hayatını çalışarak kazanamayacağını vurguladı.

Oylamayı "hayatımın yargılaması" diye niteleyen Prens, oylamanın aleyhine sonuçlanması halinde "hakkında ciddi önyargılar oluşacağını" söyledi.

Prens "Siyasetteki ve medyadaki bazı akımlar nedeniyle tartışılan ödeneğimdeki kesinti bir hayatın, büyük ölçüde geride bıraktığım hayatımın" bedeli dedi.