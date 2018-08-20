Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika'da askerler sokakları terk edecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'daki terör saldırısının ardından sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerlerin görevi federal polise devredeceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basına açıklamalarda bulunan Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput, eylül ayında ordunun sokaktaki devriye görevini federal polise bırakacağını duyurdu.

Vandeput, değişimin güvenlik durumunu olumsuz etkilemeyeceğini, askerlerin büyükelçilik binaları ve uluslararası kurumlar gibi stratejik noktalarda devriyeye devam edeceğini belirtti.

Geçen yıl, askerlerin güvenlik amacıyla sokaklarda devriye gezmesini öngören "Operasyon Anavatan"ın süresinin 2020'ye kadar uzatılacağı duyurulmuştu.

- Terör saldırısının ardından askerler sokaktaydı

Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı.

Geçen yıl, devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

En karizmatik bebekler

En karizmatik bebekler

Amerika'nın 51. Bölge gerçeği

Amerika'nın 51. Bölge gerçeği

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA