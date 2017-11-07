Belçika'da hastane yönetimine aday olan Türk milletvekiline Ermeni baskısı

Belçika'da Sosyalist Parti'nin Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz'e, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını şartsız kabul etmesi için baskı yapıldı.

Temiz'in, partisi tarafından Brugmann Üniversitesi Hastanesinin Yönetim Kurulu Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından "Soykırım Suçlarının Engellenmesi ve İnkarcılığa karşı Belçika Kollektifi" adlı kuruluş, Brüksel Belediye Başkanı Philip Close'a mektup göndererek Temiz'in yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinin "insani değerlere aykırı olacağını" savundu.

Brugman Üniversitesi Hastanesi Doktorlar Heyeti Kurulu da 1915 olaylarına ilişkin iddiaları "şartsız" olarak kabul etmemesi durumunda Temiz'in adaylığını protesto edeceklerini açıkladı.

Partisi tarafından hastanenin Yönetim Kurulu başkanlığına aday gösterilen ancak aralarında Ermeni, Süryani ve Yahudi lobisinin de bulunduğu 7 dernek tarafından kamuoyu önünde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "şartsız olarak" tanıma baskısına maruz kalan Temiz, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temiz, Brüksel Belediyesinden ödenek alan Brugmann Üniversitesi Hastanesinin yönetim kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı pozisyonlarının boşalmasının ardından partisinin kendisini başkan adayı olarak gösterdiğini belirtti.

Hastanenin Doktorlar Kurulu Heyetinin seçim öncesi aralarında Brüksel Belediye Başkanı Close ve hastanenin bağlı olduğu Özgür Brüksel Üniversitesi (ULB) rektörünün de bulunduğu kişilere mektup göndererek adaylığının geri çekilmesini istediklerini aktaran Temiz, heyetin kendisiyle görüşme talebini kabul ettiğini bildirdi.

"Türk olduğum için baskı kuruldu"

Temiz, "Görüşmede, tarihçiler tarafından tartışılan bir konunun hastanede tartışılmasını doğru bulmadığımı belirttim. " diye konuştu.

Heyetin 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarını kabul etmemesi durumunda adaylığını protesto edeceklerini açıkça belirttiklerini söyleyen Temiz, mensup olduğu partinin bu iddiaları kabul etmesine rağmen kendisinden kişisel açıklama istemelerinin tamamıyla Türk olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Temiz, heyet üyelerine "Partimin 1915 olaylarını kabul etmesine rağmen sizin benim üzerimde bu konuda baskı kurmanızın tek nedeni Türk asıllı olmam. Bir Fransız ya da Amerikalıya benzer bir şekilde baskı kurma cesaretiniz var mı?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

Seçimlere katılmayan Doktorlar Heyeti Kurulunun daha sonra 7 dernekten imza toplayarak adaylığına karşı faaliyet başlattığını anlatan Temiz, itirazın siyasi değil, etnik temelli olduğunun fark edilmesinin ardından kurulun adaylığına "etnik temelde" karşı çıkmadıklarını belirtmeye başladıklarını anlattı.

Durumu Berlin'deki bir hastaneye Yahudi soykırımını tanımayan birinin atanmasıyla karşılaştırdıklarını belirten Temiz, böylelikle Yahudi lobisinin de desteğini aldıklarını belirtti.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "şartsız" kabul şartı

Temiz, "Kamuoyu önünde şartsız, koşulsuz 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımam koşulu öne sürüldü." diye konuştu.

Bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Temiz, adaylığını geri çekmeye karar verdiğini belirtti.

Temiz, "Bu baskının tamamıyla Türk olduğum için kurulduğunu fark ettikten sonra ben, partim ve diğer Türk arkadaşların yıpranmaması için adaylığımı açıklama yapmaksızın geri çektim." dedi.