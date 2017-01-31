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Anvers Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı, şüpheli paket tespit edilmesi üzerine kısmen boşaltıldı.

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Belçika basını, Anvers-Deurne Havalimanı kargo bölümünde polis  köpeğinin şüpheli bir paket tespit ettiğini, bölümün patlayıcı şüphesiyle  boşaltıldığını ve güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye bomba imha ekiplerinin  sevk edildiğini duyurdu.

İnceleme sonrasında havalimanında bir şüphelinin polis tarafından göz  altına alındığı açıklandı.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonu, 22 Mart'ta  intihar saldırılarına hedef olmuştu. 32 kişinin öldüğü 270 kişinin yaralandığı  saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Terör saldırıları sonrasında, Belçika’da tehdit seviyesi yüksek  seviyeye çıkartıldı.  Saldırıların ardından alınan güvenlik tedbirleri  doğrultusunda Brüksel ve Anvers gibi büyük şehirlerin önemli noktalarında polis  güçlerine ilave olarak askerler göreve başladı.

Belçika askeri, halen havalimanı, metro istasyonları, AB kurumları da  dahil önemli noktalarda ve işlek caddelerde tüm gün silahlı şekilde nöbet  tutuyor.

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