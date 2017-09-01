Belçika’da Kurban Bayramında tepki çeken afiş

Yıllardır kurban kesiminin yasaklanması için mücadele veren ve her fırsatta İslamofobik çıkışlarıyla bilinen GAİA derneği, Kurban Bayramı öncesi koyunların acı çektiklerini belirtmek amacıyla reklam panolarına gözü kanlı koyun afişleri astırdı. Tepkilerin ardından Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları bazı mahallelerde afişler kaldırılırken, diğer mahallelerde afişlerin reklam panolarında yer almaya devam ettiği görüldü.

Yıllardır GAİA’nın İslamofobik çıkışlarına karşı mücadele eden Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, konuya ilişkin İHA mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Belçika İslam Koordinasyon Kurulu sözcülüğü görevini de yapan Beyazgül, Kurban Bayramı öncesi astırılan afişlerin kasıtlı yapıldığına dikkat çekerken, bu durumun hukuki boyutlarını araştırdıklarının altını çizdi.

“Kurban ibadeti küçümseniyor”

Belçika’da yaşayan Müslümanların, özellikle 2015’ten bu yana ciddi şekilde, aleyhte kampanyalar yüzünden mağdur durumda olduklarını belirten Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, “Bu yönde hem Flaman Parlamentosu hem Valon Parlamentosu zaten kurban ile ilgili, özellikle dini usullere göre kesime yasak getirdi. 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecek bu yasalar bir tarafa, özellikle Müslümanların bu son dönemlerde, yaşadıkları ayrımcılık ve dışlanma politikalarıyla karşı karşıya kaldıkları bu dönem, bizleri derinden etkiliyor. Son zamanlarda, özellikle hayvan hakları koruma derneği adı altında varlık gösteren GAİA adından bir dernek, Müslümanların en önemli bayramı olan Kurban Bayramı arefesinde Brüksel’de, kurban ibadetini küçümseyen, Müslümanları karalayan, onlar hakkında kamuoyundan olumsuz bir takım kanaatte bulunmasını sağlayacak bir afiş dağıttı ve bastırdı. Bu son derece yaralayıcı bir şey. Birlikte yaşama kültürüne tamamen aykırı bir durum. Özellikle Müslümanların, bu bayram arefesinde bunun yapılması, Müslümanlar aleyhinde bir kampanya yürütüldüğünün açık bir göstergesidir. Bu da tabi, hayvan hakları koruma adı altında bir bahaneyle Müslümanların en önemli ibadetlerinin önüne geçmeye çalışıldığı açık bir şekilde görülmekte” diye konuştu.

“Haklarımızı mahkemelerde arayacağız”

İHA muhabirinin "konuya ilişkin şikayette bulundunuz mu" sorusunu cevaplayan Beyazgül, “Bunun hukuki boyutunu araştırıyoruz. Sosyolojik planda, bunun arka bahçesinde Müslümanlara yönelik, Müslümanlara karşı bir tutum olduğunu açıkça görebiliyoruz. Hukuken bunun hangi karşılığı olabileceği konusunda da şu anda araştırmalar yapıyoruz. Böyle bir imkan doğduğu takdirde, gerekli haklarımızı mahkemelerde arayacağız” diyerek konuyu mahkemelere taşıyacaklarını bildirdi.

GAİA’nın kaybettiği mahkemeler

Sözde hayvan hakları savunucusu GAİA’nın 2015’ten bu tarafa çeşitli vesilelerle, Müslümanların geçici kesimhanelerle kurban ibadetlerini yapmaya çalıştıkları her çevrede, var olan imkanları kısıtlamak için mahkemelere başvurduğuna dikkat çeken Beyazgül, GAİA’nın Genk belediyesine karşı açtığı davayı ve Belçika Sağlık Bakanlığına bağlı Tarım ve Gıda Hizmetlerinden sorumlu genel müdürlüğüne karşı geçici kesimhanelere yönelik verilen sertifikalar için açtığı davaları kaybettiğini belirtti.

Avrupa Adalet Divanı’nın kararı

Belçika İslam Koordinasyon Kurulu olarak Avrupa Adalet Divanı’na dini usullere göre kesim özgürlüğü ile alakalı açılan davaya da değinen Beyazgül, “Dolayısıyla bizimde Müslümanlar olarak, Belçika’da yaşayan Müslümanların tamamını ilgilendiren önemli bir konu bu. Belçika İslam Koordinasyonu olarak yürüttüğümüz mahkeme süreçleri var. Bunun için önümüzdeki günlerde veya haftalarda Avrupa Adalet Divanı’nın kararını bekliyoruz. Belçika’da ve Avrupa’da genel anlamda Müslümanların dini özgürlükleri ve hakları ellerinden alınmak isteniyor. Biz bunlara karşı mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.