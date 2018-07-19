Belçik'da hava trafiği durdu

Belçika hava trafik kontrol merkezi uçakların kalkış ve iniş yapamadığını duyurdu.

Data sistemlerindeki teknik bir arıza nedeni ile uçuş bilgileirnin yüklenemediği açıklandı.

Brüksel Uluslararası Havaalanı ve Charleroi havaalanları Belçika'daki en büyük hava alanları olarak biliniyor.