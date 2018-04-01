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Bangladeş'in kuzeyinde yumruk büyüklüğünde dolu yağdı

Bangladeş’in kuzey bölgesinde yer alan Dinajpur şehrinde dolu yağışına hazırlıksız yakalanan 1 vatandaş hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yalanlandı.

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Dinajpur’un Parbatipur’ın ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, binlerce ev, okul ve iş alanlarına zarar verdi.
Yaralanan vatandaşlar ise en yakın hastanelere kaldırıldı. Dolu yağışı dolayısıyla kilometrelerce pirinç tarlaları, mango bahçelerindeki ürünler zarar gördü.
 
Vatandaşlar, dolu yağışından evlerine, tarlalarına ve kümes hayvanlarına zarar geldiğini belitti.
 
Parbatipur Belediye Başkanı Jahangir Alam ise "Dolu yağışı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın evleri büyük zarar gördü. Pirinç tarlaları zarar gördü.'' dedi
 
 
Bir kaç ay sonra piyasaya gelecek olan Mango bahçelerindeki mangolar ise en çok zararı gördü.
Yaralıları hastaneye götürmeye çalışıyoruz. Ancak hastanelerde artık yer kalmadı” şeklinde konuştu.
65 yaşında olan Abdülmecit, daha önce böyle büyük bir dolu yağışı görmediğini ifade etti.
Dolu yağışına aniden yakalanan Syed Ali isimli 1 vatandaş hayatını kaybetti ve dışarıda olan yüzlerce vatandaş yaralandı.
 

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