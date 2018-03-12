Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Germershausen: Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı

Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Germershausen, Berlin'deki cami saldırısına ilişkin 'Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'da Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen, Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisi'ne yönelik saldırıya ilişkin, "Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.

Germershausen, yaptığı yazılı açıklamada, Reinickendorf ilçesinde bir caminin kundaklanmasından ve ülkenin diğer kentlerindeki benzer saldırılardan nefret duyduğunu ve dehşet içinde olduğunu belirtti.

Olayların siyasi arka planının önemli olmadığını ifade eden Germershausen, "Kim ibadethaneleri ateşe verirse bunun tek hedefi var; korku yaymak ve yıldırmak, halkın bir bölümünü terörize etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de geçmişte sinagogların da ateşe verildiğine, bugün ise tüm ibadethanelerin korunması zorunluluğunun olduğuna işaret eden Germershausen, "Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığının 2017'de Müslümanlara ve camilere 950'den fazla saldırı yapıldığını bildirdiğine dikkati çeken Germershausen, bu son saldırıların arkasında kimin bulunduğunun henüz belli olmadığını belirtti.

Diğer ülkelerdeki ihtilafları buraya taşımak isteyenler olduğunu ve bunların toplumun birlikte yaşamasına karşı çıktığını vurgulayan Germershausen, şunları kaydetti:

"Aynı ırkçılar gibi. Bu olayda failin kim olduğu önemli değil. Polis ve yargının bu teröre karşı şiddetli bir şekilde karşı çıkmasını bekliyorum."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA