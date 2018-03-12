Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Germershausen: Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı

Almanya'da Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Andreas Germershausen, Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisi'ne yönelik saldırıya ilişkin, "Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.

Germershausen, yaptığı yazılı açıklamada, Reinickendorf ilçesinde bir caminin kundaklanmasından ve ülkenin diğer kentlerindeki benzer saldırılardan nefret duyduğunu ve dehşet içinde olduğunu belirtti.

Olayların siyasi arka planının önemli olmadığını ifade eden Germershausen, "Kim ibadethaneleri ateşe verirse bunun tek hedefi var; korku yaymak ve yıldırmak, halkın bir bölümünü terörize etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de geçmişte sinagogların da ateşe verildiğine, bugün ise tüm ibadethanelerin korunması zorunluluğunun olduğuna işaret eden Germershausen, "Almanya uyanık olmalı ve terör eylemlerine karşı çıkmalı." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanlığının 2017'de Müslümanlara ve camilere 950'den fazla saldırı yapıldığını bildirdiğine dikkati çeken Germershausen, bu son saldırıların arkasında kimin bulunduğunun henüz belli olmadığını belirtti.

Diğer ülkelerdeki ihtilafları buraya taşımak isteyenler olduğunu ve bunların toplumun birlikte yaşamasına karşı çıktığını vurgulayan Germershausen, şunları kaydetti: