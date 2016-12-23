Federal Başsavcı Frank: Şüpheli Anis Amri ölmüş olsa da biz soruşturmayı yürütmeye devam edeceğiz

Frank, Karlsruhe kentinde yaptığı açıklamada, Milano'da öldürülen 24 yaşındaki Amri'nin kendileri tarafından olaya ilişkin aranan kişi olduğunu doğruladı.

Bu kişinin kimliğinin Almanya’dan gönderilen parmak izlerinin yardımıyla da tespit edildiğini ifade eden Frank, "Şüpheli Anis Amri ölmüş olsa da biz soruşturmayı yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Şimdi, saldırının hazırlanmasına, uygulamasına ve şüphelinin kaçmasına destek veren veya yardımcı olan bir ağın varlığının tespit edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Frank, Federal Savcılık için ayrıca Milano'da Amri'nin üzerinde bulunan silahın Berlin'de kullanılan silah olup olmadığının belirlenmesinin de önemine işaret etti.

Frank, Amri'nin kaçış güzergahını da ortaya çıkarmak istediklerini, bunun için İtalyan makamlarıyla temasta olduklarını belirtti.

Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Tırda yapılan aramalarda 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Amri’nin Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.