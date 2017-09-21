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Berlin’deki bazı belediyeler Türkçe dersini engelliyor

Almanya’da bazı okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenleri tarafından sunulan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin, başkent Berlin’de bazı belediyelerce engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

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Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, bu öğretim yılından itibaren Berlin Mitte ve 2018’in ocak ayından itibaren Friedrichshain-Kreuzberg belediyelerinin dersler için sınıf kullanım ücreti talep ettiğini belirtti. Yıldız, “Berlin’de yaklaşık 40 yıldan bu yana devam eden ve MEB öğretmenleri tarafından Alman okullarında sunulan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri risk altında” dedi.
 
Okullar açılalı iki hafta olmasına rağmen ilgili mercilere yapılan itirazların ve görüşmelerin sonuç vermediğine işaret eden Yıldız, öğrencilerin Mitte Belediyesi sınırları içindeki 17 okulda Türkçe dersine giremediğini kaydetti.
 
3 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ
 
Alman basınında yer alan haberlerde de Mitte Belediyesi’nin 2017-2018 öğretim yılında sınıfların kullanılması için yaklaşık 30 bin euro talep ettiği belirtildi. 
 
Berlin’de 100’ün üzerinde okulda 3 bine yakın öğrencinin Türkçe ve Türk kültürü derslerine katıldığı ifade ediliyor. 
MEB öğretmenleri tarafından verilen söz konusu dersler, birçok eyalette çok sayıda öğrenci tarafından ilgi görüyor.
 
AA

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