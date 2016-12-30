Berlin saldırısı göz göre göre geliyorum demiş

Alman Süddeutsche Zeiutung gazetesi, NDR ve WDR ajanslarına dayandırdığı haberine göre, DEAŞ’lı Anis Amri’nin adının Alman iç istihbaratının Berlin'de düzenlendiğiterör toplantılarında en az 7 kez geçtiği ve hakkında bilgi alış-verişinde bulunulduğunu ancak hiçbir işlem yapılmadığını açıkladı.



BOMBA YAPIM VİDEOLARI İZLEMİŞ



Alman istihbarat yetkilileri, Berlin’deki terör saldırısından 5 gün önce Amri’nin Almanya'ya gelişini ve sonraki yaşadığı değişim sürecinimasaya yatırdı. Bu kapsamda boru tipi bomba ve ev yapımı TNT'ler ile ilgili videolar izleyip araştırmalar yaptığınıtespit etti. Alman basını, ayrıca, Amri’nin geçtiğimiz şubat ayında da DEAŞ'in intihar saldırganlarıyla irtibata geçtiğinin tespit edildiğini ancak yetkililerin konu hakkında hiçbir tedbir almadığını yazdı.



ALMAN İSTİHBARATI: ‘SALDIRI İHTİMAL YOK’



Berlin saldırganı hakkında terörü önleme toplantılarında en az iki kere bir terör saldırısı yapıp yapamayacağı tartışıldıktan sonra bu olasılık raporlara 'düşük ihtimal' olarak kaydedilmiş.



Terör örgütü DEAŞ'in bir propaganda kanalında ise saldırıdan 4 gün sonra Amri’ye ait bir video kaydı yayınlamıştı. Berlin'de çekildiği belirlenen videoda Amri, DEAŞ lideri Bağdadi'ye biatını açıkladıktan sonra “haçlı ordularının yaptıklarının cezasını sonunda çekecek” diyerek yemin ettiği görülüyordu.



Saldırıyla ilgili soruşturmayı yöneten federal savcılık sözcüsü Frauke Köhler ise dün yaptığı açıklamada, Anis Amri'nin terör saldırısını gerçekleştirdiği çalıntı aracın içinde bıraktığı telefonda kayıtlı olan ve terör saldırısına yardım ettiği düşünülen 40 yaşındaki bir başka Tunuslu’nun delil olmadığı için serbest bırakıldığını açıkladı.

Köhler ayrıca araçta bulunan ve kaza durumunda el frenini devreye sokan sistemin olayın daha fazla ölü ve yaralıyla sonlanmasının önüne geçtiğini belirtti.



Saldırının olduğu gün “sokakta koştuğu”şüphesiyle göz altına alınan ve saldırının faili olmakla suçlanan Pakistan asıllı Naveed Baloch ise İngiliz gazetesi The Guardian'a konuştu.



POLİS SOKAKTAN ŞÜPHELİ TOPLADI



Naveed, evine giderken polislerin kendisini durdurup pasaportunu istediklerini ve inceledikten sonra gitmesine izin verdiklerini ama birkaç dakika geçmeden aynı polislerin herhangi bir neden belirtmeden orantısız güç kullanarak kendisini gözaltına aldıklarını söyledi.



Ardından da resmi olarak hiçbir araç kaydı bulunmamasına rağmen kendisine terör saldırısını onun yaptığına dair iddialar yöneltildiğini anlatan Naveed, yetkililere hiç araç kullanmadığını, çalıştırmayı bile bilmediğini söylemesine ve olayla ilgili hakkında hiçbir delil olmamasına rağmen iki gün boyunca göz altında tutuldu.



Bu süre içinde kendisine sadece soğuk çay ve bayat bisküviler verildiğini, elleri ve ayakları arkasından bağlı şekilde tahta bir bankın üstünde uyumak zorunda kaldığını anlatan Naveed suçsuz olduğu ortaya çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı.