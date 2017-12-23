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Berlin’deki yüzlerce kişi, ABD'nin kararını protesto etti

ABD’nin, Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıması Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

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Filistinli sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüş için yüzlerce kişi Spandauer Caddesi’nde toplandı. Göstericiler, Unter den Linden Caddesi üzerinden ABD'nin Berlin Büyükelçiliğinin önündeki Pariser Meydanı’na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin'e özgürlük" pankartı açarak, "Terörist İsrail, terörist ABD", "İsrail Filistin’den çık", "İşgalciler Filistin’den çıkın" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, meydanda okunan bildiriyle son buldu.

Bildiride, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etme kararının, "Büyük İsrail" projesi yönünde atılmış bir adım daha olduğu kaydedildi.

Kararın provokasyon olduğu vurgulanan bildiride, "Kudüs, Filistin’nin kalbidir." denildi.

Kudüs'ün Yahudilerin başkenti olarak kabul edilmesinin asla kabul edilmeyeceği belirtilen bildiride, "Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarını koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

 

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