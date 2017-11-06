Beşir: Hamas ile Fetih'in anlaşması, Filistin ve Arapların zaferidir

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Beşir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın temsilcisi Azzam el-Ahmed'i başkent Hartum'da kabul etti. Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un da yer aldığı kabulde Ahmed, Devlet Başkanı Beşir'e mevkidaşı Abbas'ın gönderdiği mektubu teslim etti.

Sudan'ın, hakkını müdafaa eden Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Ömer el-Beşir, "Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşı anlaşması, Filistin halkının ve Arap dünyasının zaferidir." ifadesini kullandı.

Azzam el-Ahmed ise Abbas'ın Beşir'e gönderdiği mektubun Filistin'deki son gelişmeler ile uzlaşı anlaşmasıyla alakalı olduğunu dile getirdi.

Ahmed, görüşmede, Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden canlandırılması yolunda sarf edilen uluslararası çabalar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ile Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşaatı konularının ele alındığını kaydetti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında, 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması"nı imzalamıştı.

Anlaşmayla, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.