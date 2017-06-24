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Beyaz Saray ablukayı görmedi

ABD’de Trump yönetimi ablukacı Körfez ülkelerinin Katar’a sunduğu talepler listesinin ardından bölgede oluşan gerginlik hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Körfez’deki krizin ‘aile içi bir mesele’ olduğuna inandıklarını belirterek, talep edilmesi halinde ABD’nin kolaylaştırıcı katkı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Toplantıda bir gazetecinin basın özgürlüğünü önemseyen ABD’nin El Cezire’nin kapatılması talebi hakkındakini yorumunu sorması üzerine Spicer, “Biz bu tartışmalarda kolaylaştırıcı bir rol oynamak istiyoruz. Dolayısıyla bu tartışmalarla ilgili yorum yapmak istemiyorum” dedi.

TRUMP’IN PLANI TARAFLARI TOPLAMAK

Öte yandan, FoxNews Trump yönetiminin Katar krizinin çözümü için Arap liderlerini Washington’da toplamak istediğini iddia etti. FoxNews’e konuşan bir kaynak Başkan’ın Katar’ın değişmesi gerektiğini savunduğunu belirterek “Trump, kilit oyuncuları Washington’da toplamak istiyor. Krizi çözen lider olmak için görüşmeler yapacak” dedi.    

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