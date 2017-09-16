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Beyaz Saray: IKBY'nin referandum kararını desteklemiyoruz

Beyaz Saray yönetimi, Irak'ta bağımsızlık referandumu kararı alan Barzani yönetiminin kararını desteklemediklerini açıkladı.

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Beyaz Saray, IKBY'nin referandum kararını desteklemediklerini açıkladı.

Açıklamada referandum kararının, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratacağını ve terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde istikrarsızlığa neden olacağı vurgulandı.

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