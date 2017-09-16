Beyaz Saray: IKBY'nin referandum kararını desteklemiyoruz

<p data-card-id='e30165ea-36f0-4630-789f-10ddd473f59c' data-card-type='Text'> Beyaz Saray, IKBY'nin referandum kararını desteklemediklerini açıkladı.</p> <p data-card-id='e30165ea-36f0-4630-789f-10ddd473f59c' data-card-type='Text'> Açıklamada referandum kararının, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratacağını ve terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde istikrarsızlığa neden olacağı vurgulandı.</p>
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